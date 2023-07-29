Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 19 авиационных ударов – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июля 2023, 18:45
В субботу россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 19 авиационных ударов – Генштаб
фото: Генштаб ВСУ

В течение текущих суток российские войска нанесли по Украине 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произошло 24 боевых столкновения.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток враг нанес 5 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Волфино Сумской области; Уды, Охримовка, Огирцево и Тихое Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Часов Яр, Ивановское и Белая Гора.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь и Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Михайловка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками был уничтожен один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

видеоПродолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

видео"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

обновлено, фото, видеоРоссияне снова ударили по мирному Запорожью: есть погибший и раненые

Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП

Все новости...
Генштаб
Враг продолжает принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины – Генштаб
За минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений с оккупантами – сводка
Оккупанты бросают в бой мобилизованных без боевой подготовки – Генштаб
Последние новости
05:12
Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов
04:34
Кремль хочет национализировать "Яндекс", готовясь к президентским выборам – ISW
03:54
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"
02:56
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины
02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
00:58
фото, видеоВ Подмосковье – масштабный пожар на складе
00:18
фотоВраг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция
00:05
фотоВ ООН шокированы ударом россиян по отелю Reikartz в Запорожье
23:52
Минюст Латвии и Эстонии будут сотрудничать в вопросах конфискации в пользу Украины
Все новости...
Реклама: