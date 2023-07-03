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После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 01:02
После ранения в Краматорске умерла писательница Виктория Амелина
Виктория Амелина, фото из ее facebook

PEN-клуб Украины сообщил, что после ранения в Краматорске умерла украинская писательница Виктория Амелина.

Источник: PEN Ukraine

Дословно: "С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной.

Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года".

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Детали: В PEN-клубе уточнили, что распространяют эту печальную новость, когда о ней узнали все родные Виктории и с их согласия.

"В ближайшее время семья сообщит о времени и месте прощания с Викторией в Киеве и Львове", – добавляют в PEN Ukraine.

Справка: Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. В 2007 году получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника" с отличием. В 2005-2015 годах работала в международных технологических компаниях.

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В 2014 году вышел дебютный роман Виктории "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Книга вошла в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛитАкцент года – 2014". В следующем году роман был переиздан, и он вошел в короткий список Премии Валерия Шевчука.

В том же 2015 году Виктория Амелина приостановила карьеру в информационных технологиях, чтобы посвятить себя писательской работе. В 2016 году вышла ее первая детская книга "Кто-то, или Водяное Сердце". Следующая ее книга для детей "Е-е-естории экскаватора Эки" увидела свет в 2021 году. В 2017 году в "Издательстве Старого Льва" вышел второй роман Виктории "Дом для Дома". Книга вошла в короткие списки национальных и международных премий: "ЛитАкцент года - 2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии. Запорожская книжная толока назвала "Дом для Дома" лучшей прозаической книгой года.

Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский язык.

В 2021 году Виктория стала лауреатом литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

Темы: военные преступлениявойна
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