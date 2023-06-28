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Удар по Краматорську: 9 загиблих, зокрема діти, і 60 поранених

Тетяна Лозовенко, Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 10:35
Удар по Краматорську: 9 загиблих, зокрема діти, і 60 поранених
ФОТО з telegram глави мвс ігора клименка

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Краматорську ввечері 27 червня зросла до 9 осіб, серед них троє дітей, поранення дістали 60 людей.

Джерело: ДСНС і Офіс генерального прокурора, мер Краматорська Олександр Гончаренко

Деталі: Спочатку о 08:10 Офіс генпрокурора повідомив про 8 загиблих, проте згодом міський голова Краматорська написав, що рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця. Таким чином кількість загиблих зросла до 9. 

Також внаслідок подвійного ракетного обстрілу Краматорська поранення отрималли 60 людей.

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Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років. 

ДСНС станом на 07:00 повідомляла, що з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих осіб (у т.ч. 3 дитини, дві – 2008 та 2011 р.н.). 

Серед постраждалих – дитина 2022 р.н. (о 7-й ранку було відомо про 56 поранених).

ВІДЕО ДНЯ

Врятовано трьох людей.

Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди.

 
 

Передісторія: 

  • Увечері 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області, влучивши у заклад харчування. 
  • Раніше повідомлялося про 4 загиблих, серед яких 17-річна дівчина, та 42 поранених. Також серед поранених 3 іноземців.

УП, оновлено
Теми: Краматорськжертвивоєнні злочинидіти
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