В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
Понедельник, 3 июля 2023, 04:44
На рассвете 3 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы, Воздушные силы и ОВА сообщили о работе ПВО.
Источник: Воздушные силы, Хмельницкая ОВА
Детали: Ночью была объявлена воздушная тревога в нескольких областях, в том числе и в Хмельницкой области, из-за угрозы вражеских дронов.
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После 04:30 Воздушные силы сообщили о взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области.
ОВА также дала информацию о взрывах и работе ПВО.