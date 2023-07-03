В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО

На рассвете 3 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы, Воздушные силы и ОВА сообщили о работе ПВО.

Источник: Воздушные силы, Хмельницкая ОВА

Детали: Ночью была объявлена воздушная тревога в нескольких областях, в том числе и в Хмельницкой области, из-за угрозы вражеских дронов.

После 04:30 Воздушные силы сообщили о взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области.

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ОВА также дала информацию о взрывах и работе ПВО.