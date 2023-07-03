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Ночью защитники уничтожили 13 из 17 вражеских "Шахедов" – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 07:40
Ночью защитники уничтожили 13 из 17 вражеских Шахедов – Воздушные силы
фото: Воздушные силы

Ночью 3 июля украинские защитники уничтожили 13 вражеских "Шахедов" из 17 запущенных.

Источник: Воздушные силы

Детали: Российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

Всего зафиксировано пуски 17 "Шахедов".

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В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Остальные - не достигли своих целей. Предварительно без потерь.

За прошедшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил осуществила десятки самолетовылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

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Темы: ШахедвойнаВоздушные силы ВСУ
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