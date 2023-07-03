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Медведев снова угрожает ядерным апокалипсисом

Ирина БалачукПонедельник, 3 июля 2023, 11:40
Медведев снова угрожает ядерным апокалипсисом
Дмитрий Медведев. Фото РИА Новости

Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования Росси.

Источник: Медведев в Telegram и в статье для Российской газеты

Прямая речь Медведева: "Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две.

Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу − Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так.

А вторая причина совсем прозаична − ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!".

Детали: Медведев традиционно продолжил унижать западных политиков в своей статье и хвастать тем, что Россия якобы смогла подавить "вооруженный мятеж Пригожина" и "захватить Бахмут".

Зампред Совбеза РФ также уверяет, что Россия никак не страдает от международной изоляции и санкций − связи с "глобальным Югом и не менее глобальным Востоком" якобы значительно выросли, экономика развивается та, что "рост производства куда выше, чем в Европе", успехи в строительстве якобы "впечатляющие".

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Он также вдруг заявил, что Россия якобы "никогда не пытались сдерживать НАТО", а только просила не приглашать в НАТО "бывшие части нашей страны, особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры".

Медведев уверяет, что цель России "устранить угрозу членства Украины в НАТО" и она ее якобы "добьется".  

По его словам, поскольку "конфликтующие страны не принимают в НАТО", то значит российская война в Украине будет "перманентной, ведь это вопрос существования России".

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Медведев заявил, что война в Украине уже стала "тотальным противостоянием" условного коллективного Запада и якобы "всего остального мира" и что это противостояние "будет очень долгим и продлится десятилетия".

По мнению зампреда Совбеза РФ, все это может разрешится либо третьей мировой войной, которая закончится ядерной зимой, либо "поиском труднейших компромиссов на протяжении длительного срока", который приведет до формирование нового "уважительного" миропорядка, который будет "основан на балансе интересов всех стран".

По словам Медведева, "много общаться, терпеть, проявлять выдержку" и искать компромиссы лучше, чем "окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса".

Поэтому Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", но только на ее условиях − забыть о какой-либо АнтиРосии, "уничтожить и запретить киевский режим", принять, что часть Украины будет оккупирована.

Медведев угрожает, что "Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации".

Темы: Медведевядерное оружиевойна
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