Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Понедельник, 3 июля 2023, 18:53
По состоянию на 18 часов в Сумах в результате атаки беспилотников "шахед" погибли 2 человека и 19 получили ранения.
Источник: сообщение Сумской ОГА
Дословно: "В результате атаки шахедов по г. Сумы 2 человека погибли и 19 раненых.
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В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 - тяжелые в реанимации, 2 - средней степени тяжести".
Что этому предшествовало:
- Ранее сообщалось, что в результате 4 "прилетов" дронов по Сумах погиб один человек и 16 получили ранения.
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