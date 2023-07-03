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Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых

Александр ШумилинПонедельник, 3 июля 2023, 18:53
Атака шахедами по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Фото: ГСЧС

По состоянию на 18 часов в Сумах в результате атаки беспилотников "шахед" погибли 2 человека и 19 получили ранения.

Источник: сообщение Сумской ОГА

Дословно: "В результате атаки шахедов по г. Сумы 2 человека погибли и 19 раненых.

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В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 - тяжелые в реанимации, 2 - средней степени тяжести".

Что этому предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что в результате 4 "прилетов" дронов по Сумах погиб один человек и 16 получили ранения.

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Темы: СумыРосcиябеспилотники
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