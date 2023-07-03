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Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

Александр ШумилинПонедельник, 3 июля 2023, 22:00
Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский
Фото: Сумская ОВА

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 3 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию СБУ в Сумах.  

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня, нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, в частности по жилым домам, а также по зданию СБУ".

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Детали: Зеленский добавил, что нужно сделать все "возможное и невозможное", чтобы ПВО в Украине стала сильнейшей.  

Предыстория:

  • По состоянию на 18 часов в Сумах, в результате атаки беспилотников "шахед", погибли 2 человека и 19 получили ранения.

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Темы: СумыбеспилотникиПВО
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