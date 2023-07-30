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Защитники поразили 10 районов сосредоточения личного состава врага – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 30 июля 2023, 06:50
Защитники поразили 10 районов сосредоточения личного состава врага – сводка
украинские защитники, фото Сил обороны

За минувшие сутки на фронте произошло 36 боевых столкновений, защитники поразили 10 районов сосредоточения личного состава врага.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Российская федерация продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери. Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора".

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

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За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Строительное, Волфино Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огирцево и Тихое Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское и Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

Темы: войнаГенштаб
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