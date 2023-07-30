Силы обороны поразили ЗРК, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения оккупантов – Генштаб

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 района сосредоточения личного состава оккупантов, также Силы обороны уничтожили 4 разведывательных беспилотника.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава оккупантов".

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Детали: В течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все - уничтожены. Также РФ осуществила 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, пострадали Бучки, Гремяч Черниговской области; Порохонь, Сытное Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка и Купянск на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Белокузьминовка, Григорьевка, Ивановское, Клищеевка и Константиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Керамик, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое и Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Береговое и Велетенское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.