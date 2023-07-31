Защитники нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава врага – сводка

За минувшие сутки Силы обороны поразили с неба и земли 9 районов сосредоточения личного состава оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, пострадали Сеньковка и Бучки Черниговской области; Середина-Буда и Прогресс на Сумщине и Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении защитники стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Западное, Кондрашовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спирного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Спирное, Берестовое и Роздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Клещеевка, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Противник обстрелял более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Георгиевка и Острое Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиационный удар в районе Змиевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дмитровка, Берислав, Веселое, Антоновка, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 2 района сосредоточения личного состава врага.