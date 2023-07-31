Командующий Нацгвардии: Россияне переняли у нас тактику использования дронов

Командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко подтвердил, что на фронте продолжается ожесточенная война боевых дронов.

Источник: Пивненко в интервью "Украинской правде"

Детали: УП отметила, что многие эксперты сходятся на том, что россияне начали мощнее использовать БПЛА. В то же время часто приходится слышать, что в украинских Силах обороны постоянная нехватка дронов. Наше издание поинтересовалось, так ли это, и есть ли проблемы обеспеченности БПЛА у Нацгвардии.

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Прямая речь: "Они же у нас переняли тактику использования дронов. Обеспеченность идет, мы постоянно по своим каналам, например, через волонтерское движение обеспечиваемся, и официально обеспечиваемся постоянно. Но ведь идут и постоянные потери, РЭБ противника работает.

То есть если взяться за цифры, могут быть такие дни, что мы теряем до 20 дронов в день. Бывает в хорошие дни - один дрон, два, три. Иногда не успевают дроны дойти до места. Например, был у нас запас 40, это как пример. За два дня он исчез, а мы рассчитывали, что его хватит на месяц.

Мы подключаем каналы, подтягиваем еще. Но иногда бывают такие моменты, что не всегда успеваешь подвезти, потому что район сложный. Командные пункты расположены очень близко к передней линии. Там тоже надо быть очень аккуратным, потому что, сами знаете, и волонтеры гибнут, и много ситуаций. Ну, это война".

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Детали: Кроме этого Пивненко отметил, что россияне постоянно меняют тактику ведения боевых действий.

Неизменным остается их принцип не жалеть живой силы и стирать все живое с лица земли с помощью разнообразной артиллерии.

Командующий НГУ дал понять, что не склонен недооценивать врага. По словам Пивненко, самые подготовленные из тех, с кем приходилось сталкиваться - это "Вагнер", но сейчас этих наемников нет на поле боя в Украине. В то же время офицер заверил, что Силы обороны будут сражаться и освобождать украинские территории, несмотря ни на что.

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