Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители
Инфляция в еврозоне снижается второй месяц подряд из-за падения цен на энергоносители, в то же время Евростат сообщил о росте экономики еврозоны на 0,3% в период с апреля по июнь.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на европейское статистическое ведомство
Детали: По его данным, инфляция в 20 странах еврозоны в июле снизилась до 5,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем в мае (6,1%), тогда как в июне уровень инфляции составил 5,5%.
Как объясняет ведомство, снижение инфляции в июле в значительной степени связано с падением цен на энергоносители, которые снизились на 6,1%.
Эти цифры означают, что инфляция в еврозоне стала самой низкой с начала 2022 года. В то же время Евростат сообщил о росте экономики еврозоны на 0,3% в период с апреля по июнь.
Что предшествовало:
- На прошлой неделе Европейский центральный банк в четверг объявил об очередном повышении процентных ставок на фоне дальнейшей борьбы стран еврозоны с инфляцией.
- В мае сообщалось, что экономика Германии сокращается два квартала подряд – это позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза.