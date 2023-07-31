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Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 13:42
Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители
Фото: Getty Images

Инфляция в еврозоне снижается второй месяц подряд из-за падения цен на энергоносители, в то же время Евростат сообщил о росте экономики еврозоны на 0,3% в период с апреля по июнь.

Источник"Европейская правда" со ссылкой на европейское статистическое ведомство

Детали: По его данным, инфляция в 20 странах еврозоны в июле снизилась до 5,3%, что почти на один процентный пункт меньше, чем в мае (6,1%), тогда как в июне уровень инфляции составил 5,5%.

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Как объясняет ведомство, снижение инфляции в июле в значительной степени связано с падением цен на энергоносители, которые снизились на 6,1%.

Эти цифры означают, что инфляция в еврозоне стала самой низкой с начала 2022 года. В то же время Евростат сообщил о росте экономики еврозоны на 0,3% в период с апреля по июнь.

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Темы: экономикаЕСинфляция
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