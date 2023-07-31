Россияне принудительно мобилизовали около 60 тысяч мужчин на оккупированной территории − ГУР

С начала 2022 года Россия принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: Главное управление разведки в Telegram, представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии для программы "Донбасс Реалии"

Прямая речь Черняка: "Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те немногочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей − просто переодевали и отправляли на фронт".

Детали: По данным представителя разведки, людям обещали, что они будут на второй или третьей линии, но на самом деле отправляли на передовую.

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Черняк также добавил, что россияне сгоняют в свою армию и студентов с оккупированных украинских территорий.

Он рассказал, что студентов отправляли на фронт просто с занятий − без надлежащей подготовки.

Черняк подчеркнул, что единственная реальная возможность выжить для мобилизованных с оккупированных территорий − при первой же возможности сдаться в плен.