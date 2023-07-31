СМИ разоблачили схему, по которой в РФ завозят подсанкционные товары, в частности для ВПК

Расследование российского негосударственного медиапроекта "Верстка" утверждает, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Источник: Верстка, передает Европейская правда

Детали: Расследование основывается на закрытых данных российской таможни и общении с осведомленными собеседниками – логистами, экспедиторами, предпринимателями, которые знают о схемах поставки подсанкционных товаров.

Журналисты выяснили, что только за первое полугодие 2023 года в Россию ввезли подсанкционные микросхемы, произведенные на Западе, общей стоимостью более 502 млн долларов. Эти компоненты используются для производства ракет и другого оружия.

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По их выводам, сейчас в Россию возможно ввезти "что угодно из любой точки мира – от чипов двойного назначения до турбореактивного двигателя для Airbus", а в схемах обхода санкций через третьи страны участвуют западные компании.

Среди прочего, утверждают в расследовании, в Россию до сих пор попадают такие компоненты как процессор Intel, чипы Xilinx и Texas Instruments, трансивер Analog Devices Inc, которые используются в стратегической крылатой ракете Х-101.

"За последние полгода российские власти растаможили компоненты американских Analog Devices Inc. на более чем $98 млн, Xilinx – более $75 млн, Microchip Technology – более $42 млн, Texas Instruments – не менее $38 млн, а также Infineon, крупнейшего в Германии производителя полупроводников, – более $28 млн", – отмечают в расследовании, упоминая в списке также продукцию Marvell, Cypress Semiconductor, Atmel.

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Продукцию Intel и AMD, в частности микропроцессоры, ввезли на более чем $169 млн и $35 млн соответственно.

Как отмечается, почти вся западная электроника попадает в Россию через Китай и Гонконг. Так, топ-3 крупнейшими отправителями компонентов Intel называют Time art international limited (на $40 млн), Union Tech Inc. Limited (на более чем $17 млн), Dexp International Limited (на почти $15 млн). Среди экспортеров-посредников упоминают и турецкую компанию Margi̇ana Inşaat Diş Ticaret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇.

Чипы двойного назначения завозят сотни компаний, из 25 крупнейших импортеров 11 являются прямыми поставщиками российского ВПК. В расследовании приводятся десятки конкретных примеров.

Компания "Униматик" якобы завезла в РФ станки итальянской O.M.V. и немецкой Arinstein на минимум $5 млн. Одним из основных государственных заказчиков "Униматика" является российский Завод №9, который является ведущим производителем танковых пушек. Немецкие станки отправляла компания из Гонконга.

В самом простом виде импорт подсанкционных товаров организуют через регистрацию в третьей стране компании, которая будет выступать экспортером, а она выкупает там нужный товар или заказывает его напрямую у производителя и реэкспортирует в РФ. Для регистрации этих посредников предпочитают выбирать нероссийских граждан, потому что поставщики обращают внимание на это. Чаще всего для регистрации выбирают Китай или Турцию.

Часть грузов идет через ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению. Грузию собеседники упоминают как страну, где с реэкспортом подсанкционных товаров могут возникнуть проблемы, на инфографике издания ее не указали.

Китай называют ключевым хабом для реэкспорта в Россию подсанкционных товаров.

Напомним, последний пакет санкций ЕС был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбы с их обходом через третьи страны.