Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 04:45
Российские военкоры опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
ПОВРЕЖДЕННЫЙ АНТОНОВСКИЙ МОСТ. ФОТО REN.TV

Российские провоенные блогеры выражают беспокойство, что украинские силы способны форсировать Днепр в Херсонской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Российские провоенные блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Реклама:

Российские "военкоры" обратились 2 июля к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа "Днепр" остро нуждаются в этих судах. Глава республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение блогеров 3 июля и приказал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам.

Один из российских "военкоров" призвал возродить флотилию "Днепр" – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, что возрожденная флотилия "Днепр" могла бы значительно улучшить положение российских войск на херсонском направлении, и что эту группировку можно было бы усилить простыми катерами гражданского использования.

Общая тревожная реакция российских провоенных блогеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Отмечается, что ISW уже сообщал 2 июля, что российские "военкоры" обвиняют Минобороны РФ в неспособности обеспечить российские войска на восточном берегу необходимыми лодками и другим оборудованием, а теперь переадресовали свои просьбы о дополнительной материально-технической поддержке российским региональным руководителям.

Напомним: Британская разведка сообщала 1 июля, что украинские военные пересекли Днепр возле Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Темы: ДнепрРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Днепр
В Днепре патрульный застрелил мужчину, который оказал сопротивление
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: