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Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

Ирина БалачукВторник, 4 июля 2023, 09:18
Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников
Фото из Telegram-канала Shot

Российское Минобороны заявило, что якобы Украина атаковала Московскую область 5 беспилотниками, но якобы все они были сбиты.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы".

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Детали: Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО.

А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.

В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео. 

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов якобы атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка.
  • Из-за этого около 14 рейсов перенаправили из аэропорта Внуково в другие аэропорты Москвы.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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