Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

Российское Минобороны заявило, что якобы Украина атаковала Московскую область 5 беспилотниками, но якобы все они были сбиты.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы".

Детали: Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО.



А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.



В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

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Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото и видео.

Предыстория:

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов якобы атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка.

Из-за этого около 14 рейсов перенаправили из аэропорта Внуково в другие аэропорты Москвы.