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Защитники имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 4 июля 2023, 10:52
Защитники имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб
БАХМУТ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев сообщил, что севернее и южнее города Бахмут защитники продолжают оказывать давление на противника и выбивают оккупантов с ранее захваченных рубежей.

Источник: Military Media Center

Прямая речь: "Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои".

Детали: В то же время, по его словам, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Темы: БахмутВооруженные силы
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