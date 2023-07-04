Защитники имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев сообщил, что севернее и южнее города Бахмут защитники продолжают оказывать давление на противника и выбивают оккупантов с ранее захваченных рубежей.

Источник: Military Media Center

Прямая речь: "Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои".

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Детали: В то же время, по его словам, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.