Защитники имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб
Вторник, 4 июля 2023, 10:52
Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев сообщил, что севернее и южнее города Бахмут защитники продолжают оказывать давление на противника и выбивают оккупантов с ранее захваченных рубежей.
Источник: Military Media Center
Прямая речь: "Имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
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Противник оказывает яростное сопротивление, несет огромные потери. Здесь продолжаются тяжелые бои".
Детали: В то же время, по его словам, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.