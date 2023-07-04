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За сутки Воздушные силы уничтожили 26 ударных и разведывательных дронов РФ

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 13:43
За сутки Воздушные силы уничтожили 26 ударных и разведывательных дронов РФ
скриншот

Воздушные силы за сутки 3 июля уничтожили 20 вражеских ударных дронов и 6 разведывательных.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ночь прошла более-менее тихо... Но и дальше дроны-камикадзе продолжают атаковать. За вчерашние сутки в целом ... ударных дронов иранского производства Shahed и российского "Ланцет" уничтожено 20, плюс 6 разведывательных БпЛА типа "Орлан", SuperCam и других.

Собственно, таков результат боевой работы за вчерашний день. К сожалению, были "прилеты". Соболезнования погибшим на Сумщине".

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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