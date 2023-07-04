В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал "диверсией и провокацией" инцидент с нападением в Грозном на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Источник: российский РБК со ссылкой на заявление Солтаева

Прямая речь: "Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией".

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Детали: По его словам, Милашину полностью обследовали и "все нормально".

Предыстория:

В Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По словам главы правозащитной организации "Команды против пыток", который находится с Милашиной и Немовым, после избиения адвокат "сидит в инвалидной коляске", а Милашина "не может даже сидеть".

Журналистка "Новой газеты" и адвокат прилетели в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Мусаева - мать одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения "Адат" Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили ее. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что при перевозке Мусаева якобы "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза".