Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 июля 2023, 14:29
В Чечне назвали диверсией избиение журналистки и адвоката
Елена Милашина, telegram-канал руководителя "Команды против пыток" Сергея Бабинца

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал "диверсией и провокацией" инцидент с нападением в Грозном на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Источник: российский РБК со ссылкой на заявление Солтаева

Прямая речь: "Это была дерзкая, диверсионная провокация против республики. Я думаю, органы внутренних дел разберутся, будем следить за ситуацией". 

Детали: По его словам, Милашину полностью обследовали и "все нормально".

Реклама:

Предыстория:

  • В Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По словам главы правозащитной организации "Команды против пыток", который находится с Милашиной и Немовым, после избиения адвокат "сидит в инвалидной коляске", а Милашина "не может даже сидеть".
  • Журналистка "Новой газеты" и адвокат прилетели в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой. Мусаева - мать одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения "Адат" Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили ее. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что при перевозке Мусаева якобы "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза".

Темы: РосcияЧечнясвобода словаСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
07:39
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
06:49
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
06:20
дополненоОккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
05:35
Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW
04:41
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
03:55
дополненоОккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
03:21
Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумскую область
02:45
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
02:15
WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления
01:50
В Харькове прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: