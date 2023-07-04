В ГУР прокомментировали атаки дронов на Москву: Так бывает
Вторник, 4 июля 2023, 16:30
В Главном управлении разведки Минобороны Украины размыто комментируют нынешние атаки дронов на Москву.
Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает. Если, например рашистская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается".
Что предшествовало: Утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка, сообщили российские СМИ и Telegram-каналы.
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