Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ГУР прокомментировали атаки дронов на Москву: Так бывает

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 16:30
В ГУР прокомментировали атаки дронов на Москву: Так бывает
Андрей Юсов. фото "Укринформ".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины размыто комментируют нынешние атаки дронов на Москву.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает. Если, например рашистская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается".

Что предшествовало: Утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка, сообщили российские СМИ и Telegram-каналы.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкабеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

Все новости...
разведка
В ГУР подтвердили ликвидацию российского командира Ржицкого: Свидетелей убийства нет
ГУР: Россия сейчас завозит дополнительные мины и взрывчатки на ЗАЭС
Оккупанты хотят забирать жилье украинцев в Энергодаре, чтобы раздавать россиянам - ГУР
Последние новости
09:50
В России прошла растерянность в отношении вагнеровцев после "мятежа" - разведка Британии
09:28
Россияне обстреляли Харьков четырьмя ракетами С-300
09:14
Дубинянский: Экспортировать ненависть к россиянам как к этносу – это априори контрпродуктивно
09:11
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
08:55
Россияне обстреляли ночью Запорожье, часть людей без света
08:42
Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"
08:21
В Украине уничтожили еще 500 россиян и десятки единиц техники
07:39
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
06:49
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
06:20
дополненоОккупационные "власти" утверждают, что ни один беспилотник не достиг цели в Севастополе
Все новости...
Реклама: