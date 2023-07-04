В ГУР прокомментировали атаки дронов на Москву: Так бывает

В Главном управлении разведки Минобороны Украины размыто комментируют нынешние атаки дронов на Москву.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает. Если, например рашистская 45-я бригада спецназа занимается диверсиями в украинском тылу, то это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается".

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Что предшествовало: Утром 4 июля силы противовоздушной обороны якобы сбили 2 беспилотника на территории Новой Москвы, один из дронов атаковал военную базу в населенном пункте Кубинка, сообщили российские СМИ и Telegram-каналы.