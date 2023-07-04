В Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон

В Москве "благословили" на войну против Украины армянский батальон "АРБАТ", и на церемонии присутствовал Армен Саркисян – фигурант дела об убийстве украинского журналиста, участника Евромайдана Вячеслава Веремия.

Источник: ZN.ua и российские Telegram-каналы

Детали: В Армянской Апостольской церкви в Москве 2 июля прошла церемония благословения бойцов созданного армянского батальона "АРБАТ", которые отправляются на Донбасс.

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В российских Telegram-каналах публикуют фото и видео "благословения". Снимки перепостил в Facebook и азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде.

На них можно видеть криминального авторитета Армена Саркисяна (Армена Горловского), которого считают одним из организаторов банд "титушек" и "эскадронов смерти", которые охотились на участников Революции достоинства в Украине.

Айк Гаспарян и Армен Саркисян "Горловский" (посередине) на "благословении" армянского батальона "АРБАТ" в Москве Фото из Facebook Азера Гасанова

В армянской апостольской церкви в Москве благословили армянский батальон "АРБАТ" Фото из Facebook Азера Гасанова

С 24 февраля 2022 года Саркисян занимается мародерством и "отжимом" предприятий на временно оккупированной россиянами территории. Его основной задачей было создание новой ЧВК, которую должен был спонсировать прокремлевский российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян, который также присутствовал на "благословении".

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Ахра Авидзба (Абхаз), командир так называемой "дикой дивизии Донбасса", заявил, что это будет "полноценный батальон", который будет воевать под армянским флагом.

Командир батальона "Арбат" Айк Гаспарян (Абрек) признался, что получил боевой опыт в группе "Вагнер".

Напомним: Вячеслав Веремий был убит вооруженными "титушками" в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Следствие по делу Веремия называло Саркисяна одним из организаторов банд "титушек" и "эскадронов смерти", которые охотились на участников Революции Достоинства. Показания против него дал осужденный за нападение на журналиста Юрий Крысин.

По словам Крысина, он получил от Саркисяна $20 тысяч за организацию террора против активистов. Позже он отказался от показаний.