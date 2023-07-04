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По Первомайскому РФ ударила "Искандером", количество раненых превысило 4 десятка

Валентина РоманенкоВторник, 4 июля 2023, 17:58
По Первомайскому РФ ударила Искандером, количество раненых превысило 4 десятка
фото прокуратуры

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине, по данным властей, возросло до 43 человек.

Источник: пресс-службы ГСЧС и Офиса генпрокурора в Telegram, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По уточненным данным медиков, по состоянию на сейчас в результате удара по Первомайскому 43 человека получили ранения, из них - 12 детей. 5 лицам медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших - среднее и легкое".

Детали: В 18.00 спасатели сообщали о 41  пострадавшем. В том числе 2 младенцах. По информации медиков, состояние 10-месячного мальчика, который попал в реанимацию, стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. Всем оказана медицинская помощь.

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По данным генпрокурора Андрея Костина, удар по центру города российские захватчики нанесли ракетой "Искандер" (по Воздушных сил, "Искандер" К).

Что предшествовало: В городе Первомайский Харьковской области 4 июля прогремел взрыв, после которого произошел пожар, были повреждены автомобили и жилые дома.

 
фото гсчс

"Суспільне" отмечало: когда прогремел взрыв, в городе прощались с погибшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Олегом Фадеенко с позывным "Малыш".

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Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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