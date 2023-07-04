На кровле 2 энергоблоков ЗАЭС россияне разместили похожие на взрывчатку предметы - Генштаб

Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке, в ближайшее время, провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года.

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Детали: Сообщается, что по оперативной информации на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

По данным военных, их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Ни одна провокация врага не пройдет", - подчеркнули в Генштабе.

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Оккупанты уже заявили, что Украина якобы в ночь на 5 июля собирается "атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе", сообщают российские пропагандисты "РИА "Новости".

Советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа озвучил ложь оккупантов о том, что Украина якобы собирается еще и дарить по ЗАЭС "Точкой-У" "с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами".

Что предшествовало: Перед этим командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что украинские защитники укрепляют северную границу страны личным составом и техникой из-за событий вокруг Запорожской атомной станции.