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Зеленский: Мир видит, что единственный источник опасности для ЗАЭС - это Россия

Станислав ПогориловВторник, 4 июля 2023, 23:22
Зеленский: Мир видит, что единственный источник опасности для ЗАЭС - это Россия
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что мир видит к каким сценариям готовятся террористы на Запорожской АЭС и готов реагировать.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сейчас от нашей разведки мы имеем информацию о том, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские военные разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции.

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Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой".

Детали: Президент подчеркнул, что сейчас весь мир должен осознавать, что общая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на станции. "Россия должна четко осознавать: мир видит, к каким сценариям готовятся террористы, и мир готов реагировать", - подчеркнул он.

При этом Зеленский напомнил, что не было своевременной и масштабной реакции на теракт против Каховской гидроэлектростанции. И это может вдохновлять Кремль на новое зло. "Остановить его - это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало: Перед этим Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

Темы: ЗеленскийЗАЭСРосcия
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