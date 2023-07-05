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Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 03:39
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден настаивает на назначении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен следующим генеральным секретарем НАТО.

Источник: The Telegraph

Детали: После того, как Белый дом отказал министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, президент Еврокомиссии была избрана кандидатом США на пост генсека НАТО, пишет издание.

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Сообщается, что 4 июля союзники по НАТО договорились о продлении на один год – до осени 2024 года – полномочий Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря Альянса с октября 2014 года.

Отмечается, что лидеры НАТО надеялись достичь соглашения по преемнику Столтенберга на следующей неделе на ежегодном саммите в Вильнюсе, но не смогли договориться о кандидате.

Источник The Telegraph в НАТО сообщил, что президент США пытался убедить фон дер Ляен, которая ранее возглавляла Министерство обороны Германии, стать преемником Столтенберга на фоне опасений, что подходящий кандидат не появится в течение следующих 12 месяцев.

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Байден и фон дер Ляен установили "прочную связь" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям по Китаю, Украине и климату, сообщил изданию второй источник.

"Говорят, что теперь она (президент Еврокомиссии – ред.) полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных, отказываясь от информации, которую ей передают европейские агентства, неправильно оценившие вторжение России в Украину", – пишет газета.

Во время частных разговоров фон дер Ляен, сообщает издание, сказала Байдену, что не сможет занять какой-либо пост в НАТО, по крайней мере, до следующего года.

В то же время, отмечает газета, стратеги Белого дома видят возможность "перехватить ее" после выборов в Европарламент, которые пройдут в следующем году.

Что этому предшествовало:

  • В июне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вышел из борьбы за должность следующего генерального секретаря НАТО.
  • Недавно Урсула фон дер Ляен еще раз подчеркнула поддержку расширения Европейского Союза, а также помощь Киеву в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

Темы: БайденНАТОЕврокомиссия
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