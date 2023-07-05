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Сырский о контрнаступлении: Все развивается по планам

Елена РощинаСреда, 5 июля 2023, 11:55
Сырский о контрнаступлении: Все развивается по планам
Александр Сырский, фото Сухопутных войск ВСУ

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что контрнаступление "идет по плану", а командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский – что Украина приберегает потенциал. 

Источник: Александр Сырский и Александр Тарнавский в интервью ABC News

Детали: Сырский дал интервью после возвращения из-под Бахмута и выразил уверенность, что Украине удастся освободить этот город. 

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Сырский отметил, что никто из союзников Украину не подталкивает с контрнаступлением, есть желание самих военных достичь определенных рубежей, однако решить это в спокойном месте – одно, а выполнить "в условиях яростного сопротивления противника" – другое.

Прямая речь Сырского: "Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны (...).

Это очень сложный процесс... Я могу сказать, что с нашей стороны это борьба за освобождение территории нашего государства, со стороны противника – это чисто захватническая война. Но она приобрела настолько жесткий характер, что этот процесс очень сложный и кровавый. 

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Мы понимаем, что правда за нами и мы победим".

Детали: По словам Сырского, "враг несет в 8, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих".

Сейчас генерал Сырский контролирует украинские силы вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе украинские войска продвинулись вперед на южном фланге, отмечает ABC News.

Со своей стороны, генерал Тарнавский, который руководит контрнаступлением на юге, сказал, что ситуация "стабильная" и что Украина еще не использовала "весь свой потенциал".

Оба генерала поблагодарили США за военную поддержку, отметив, что бронетехника, предоставленная Западом, меняет ситуацию на поле боя.

Однако, как на востоке, так и на юге украинские войска сталкиваются с огромными минными полями на оккупированной Россией территории, враг атакует технику.

Прямая речь Тарнавского: "Это ожесточенное противостояние с врагом, который использует минные поля, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары. Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Это для них приоритет".

Контекст: Украинские войска начали контрнаступление месяц назад, атакуя на нескольких направлениях с использованием западной техники. Украине удалось прорвать российскую оборону в двух точках, освободив ряд сел. Но западные СМИ писали, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. 

В последние дни появились признаки прогресса: Силы обороны Украины продвинулись вперед вокруг Бахмута, а также создали небольшой плацдарм на удерживаемом Россией восточном берегу Днепра напротив Херсона.

По словам украинских командиров и чиновников, Силы обороны пытаются истощить российские силы настолько, чтобы создать прорыв, которым смогут воспользоваться главные силы контрнаступления. Украина до сих пор не задействовала все бригады, которые она собрала для контрнаступления, а также оружие, предоставленное западными союзниками.

Темы: контрнаступлениеВооруженные силыБахмутХерсонская область
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