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Сырский побывал в районе боевых действий: огонь в Бахмуте не стихает

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 15:53
Сырский побывал в районе боевых действий: огонь в Бахмуте не стихает
Александр Сырский, фото УП

На бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия и сохраняется угроза наступления в сторону города Часов Яр, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский лично побывал в районе боевых действий для изучения обстановки на месте.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в комментарии "Украинской правде" 

Прямая речь: "Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". 

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События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки". 

В очередной раз я выехал в район боевых действий для детального изучения обстановки, выполнения поставленных боевых задач и повышения результативности наступательных действий. Эта работа не делается в тиши кабинетов, а требует непосредственного общения со всеми категориями военнослужащих". 

 

Детали: Сырский сказал, что в Бахмуте не наступает тишина: противник активно использует в городе минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракеты, снайперов и ведет огонь по украинским позициям, "пытаясь поразить все, что движется", а с высокоэтажек осуществляет управление огнем артиллерии. 

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В первую очередь, россияне целятся в боевую технику. 

Также враг пытается перебрасывать подразделения на наиболее угрожающие направления для проведения контратак, пытаясь дестабилизировать ситуацию, нанести Украине потери и сорвать логистику Сил обороны.

Сохраняется угроза наступательных действий врага со стороны Бахмута в сторону Часового Яра, сказал Сырский.

 

Прямая речь: "Враг активно реагирует на все наши действия и активно создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит на некоторых направлениях из трех позиций. Оккупационные войска делают все, чтобы мы увязли в его обороне – но им это не удается, поскольку наши действия активные и маневренные.

Наши защитники продолжают движение на южном фланге Бахмута, имея частичный успех, и ведут жесткие бои на северном фланге. 

В самом городе Бахмут наши войска поражают вражеские позиции огнем всех средств и лишают противника возможности перемещаться в пределах города".

Этому предшествовало: 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его армия взяла под полный контроль разрушенный город Бахмут в Донецкой области – а затем, что наемники выйдут из него до конца весны. Однако на самом деле бои за Бахмут продолжались, Силы обороны пытались действовать на флангах, чтобы окружить захватчиков.

В конце мая операции на флангах приостанавливались, в начале июня в Бахмуте было относительное затишье.

29 июня Александр Сырский сообщил, что защитники Украины продвигаются вперед на бахмутском направлении.

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаВооруженные силы
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