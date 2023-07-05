Решение саммита НАТО в Вильнюсе "не разочарует украинцев" – президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Об этом информирует "Европейская правда" со ссылкой LRT.

Литовский глава выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Вильнюс "обязательно получит, возможно, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимум, но уж точно получит многое".

Он отметил, что не стал бы так категорично формулировать, что Украина не получит приглашение в НАТО после войны "в той или иной форме". По его словам, это именно то, что сейчас обсуждается в Альянсе.

Реклама:

"У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", – добавил Науседа.

По его мнению, успех будет означать, если участники саммита скажут больше, чем на саммите в Бухаресте в 2008 году. Он уточнил, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

"Точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас идет диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом", – резюмировал Науседа.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также эдиториал "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена