Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ
Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, который в мае 2023 года покорил Эверест, покинул территорию Украины из-за справки об инвалидности.
Источник: bihus.info со ссылкой на источники, пресс-служба Кушнира
Дословно: "Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест... Вот только как чиновнику удалось выехать по состоянию здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям, - загадка".
Детали: Отмечается, что Кушнир выехал за границу по справке об инвалидности.
Кроме того подъем на Эверест супругам обошелся в 150 000 долларов.
Обновлено: После публикации в УП обратились представители пресс-службы Кушнира, которые подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя".
Прямая речь: "Кушнир, действительно, имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обусловливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов.
Одновременно с этим, он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".
Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира".
Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.
Что этому предшествовало:
- Журналисты обнаружили на Лазурном побережье роскошную виллу, оформленную на французскую фирму, которую три года назад приобрела компания жены президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира; последний в ответ заявил, что не имеет имущества за пределами Украины.
- Ранее журналисты обнаружили, как на выведенной земле из "Киевгорстроя" в Козине бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира построили закрытый коттеджный городок.
- Деятельностью "Киевгорстроя" заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро, а Киевсовет создал специальную комиссию по проверке фактов опубликованных в СМИ.
- Дела компании в последние годы шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.