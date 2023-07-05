Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, который в мае 2023 года покорил Эверест, покинул территорию Украины из-за справки об инвалидности.

Источник: bihus.info со ссылкой на источники, пресс-служба Кушнира

Дословно: "Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест... Вот только как чиновнику удалось выехать по состоянию здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям, - загадка".

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Детали: Отмечается, что Кушнир выехал за границу по справке об инвалидности.

Кроме того подъем на Эверест супругам обошелся в 150 000 долларов.

Обновлено: После публикации в УП обратились представители пресс-службы Кушнира, которые подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя".

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Прямая речь: "Кушнир, действительно, имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обусловливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов.

Одновременно с этим, он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".

Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира".

Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Что этому предшествовало: