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Глава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 5 июля 2023, 15:31
Глава Киевгорстроя покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, который в мае 2023 года покорил Эверест, покинул территорию Украины из-за справки об инвалидности.

Источник: bihus.info со ссылкой на источники, пресс-служба Кушнира

Дословно: "Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест... Вот только как чиновнику удалось выехать по состоянию здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям, - загадка".

Детали: Отмечается, что Кушнир выехал за границу по справке об инвалидности.

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Кроме того подъем на Эверест супругам обошелся в 150 000 долларов.

Обновлено: После публикации в УП обратились представители пресс-службы Кушнира, которые подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя".

Прямая речь: "Кушнир, действительно, имеет третью группу инвалидности, ведь с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что обусловливает, в соответствии с законом, наличие инвалидности третьей группы и периодические обследования, в том числе и за пределами Украины. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов.

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Одновременно с этим, он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".

Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира".

Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Что этому предшествовало: 

  • Журналисты обнаружили на Лазурном побережье роскошную виллу, оформленную на французскую фирму, которую три года назад приобрела компания жены президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира; последний в ответ заявил, что не имеет имущества за пределами Украины.
  • Ранее журналисты обнаружили, как на выведенной земле из "Киевгорстроя" в Козине бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира построили закрытый коттеджный городок.
  • Деятельностью "Киевгорстроя" заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро, а Киевсовет создал специальную комиссию по проверке фактов опубликованных в СМИ. 
  • Дела компании в последние годы шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Темы: Киевгорстройвойна
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