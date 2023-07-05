Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 15:26
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Скрин из видео в Telegram Медведева

Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил использованием ядерного оружия в войне.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – жизни почти 300 тысяч мирных граждан".

Детали: В ответ на западную критику относительно несовременности российской армии Медведев уверенно заявил, что это ложь.

Реклама:

В то же время он заверил россиян, что "если бы США и их вассалы" перестали бы поставлять оружие Украине, то война якобы закончилась бы в течение нескольких месяцев. Более того, он считает, что она может закончиться через несколько дней, если Запад прекратит поставлять оружие прямо сейчас. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведевРосcияядерное оружиепереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоНа Крымском мосту "упал" пролет

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Все новости...
Медведев
"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров
Медведев снова угрожает ядерным апокалипсисом
Медведев хочет приостановить дипотношения с Британией, Польшей, Финляндией и странами Балтии
Последние новости
06:25
Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
05:40
Власти Краснодарского края призвали россиян воздержались от поездок через Крымский мост
04:55
фото, видеоНа Крымском мосту "упал" пролет
04:32
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
03:42
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
02:47
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
01:58
На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
01:08
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
00:57
обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков
00:38
В Херсоне прогремела серия взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: