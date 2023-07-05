Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 15:26
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Скрин из видео в Telegram Медведева

Зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь пригрозил использованием ядерного оружия в войне.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – жизни почти 300 тысяч мирных граждан".

Реклама:

Детали: В ответ на западную критику относительно несовременности российской армии Медведев уверенно заявил, что это ложь.

В то же время он заверил россиян, что "если бы США и их вассалы" перестали бы поставлять оружие Украине, то война якобы закончилась бы в течение нескольких месяцев. Более того, он считает, что она может закончиться через несколько дней, если Запад прекратит поставлять оружие прямо сейчас. 

Темы: МедведевРосcияядерное оружиепереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Медведев
Медведев с самого утра начал пугать мир апокалипсисом
Медведев допустил аннексию Россией Абхазии и Южной Осетии
Медведев размечтался, что Запад будет умолять о переговорах с РФ, хоть через десятилетия
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: