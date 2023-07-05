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Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 19:53
Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД
Фото: Анна Железняк/Суспільне

Подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя.

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Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы".

Детали: В эфире национального телемарафона Клименко подтвердил, что человеком, который устроил взрыв сейчас в суде, является Игорь Гуменюк, чье дело длилось 8 лет.

Гуменюка доставили 5 июля на очередное заседание суда. После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении. При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.

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На вопрос журналистов, как подсудимому удалось пронести взрывные устройства, Клименко ответил, что это должно выяснить следствие.

По нынешним событиям, правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям: попытка побега подсудимого из-под стражи, совершенная способом опасным для жизни многих людей и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, сообщает столичная прокуратура.

Предыстория:

  • Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка подозревали в убийстве нацгвардейцев. Его задержали в 2015 году после столкновений под парламентом. 
  • В результате противостояния под парламентом и взрыва гранаты тогда было ранено более 130 человек. Четверо военнослужащих скончались от полученных ран.
  • В то время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюке нашли гранату и чеку от другой гранаты. 
  • Журналисты зафиксировали на видео человека, который бросил гранату в правоохранителей под Верховной Радой.
  • Игорь Гуменюк свою вину не признавал. 

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