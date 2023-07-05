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Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 19:53
Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД
Фото: Анна Железняк/Суспільне

Подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя.

Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы".

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Детали: В эфире национального телемарафона Клименко подтвердил, что человеком, который устроил взрыв сейчас в суде, является Игорь Гуменюк, чье дело длилось 8 лет.

Гуменюка доставили 5 июля на очередное заседание суда. После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении. При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.

На вопрос журналистов, как подсудимому удалось пронести взрывные устройства, Клименко ответил, что это должно выяснить следствие.

ВИДЕО ДНЯ

По нынешним событиям, правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям: попытка побега подсудимого из-под стражи, совершенная способом опасным для жизни многих людей и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, сообщает столичная прокуратура.

Предыстория:

  • Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка подозревали в убийстве нацгвардейцев. Его задержали в 2015 году после столкновений под парламентом. 
  • В результате противостояния под парламентом и взрыва гранаты тогда было ранено более 130 человек. Четверо военнослужащих скончались от полученных ран.
  • В то время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюке нашли гранату и чеку от другой гранаты. 
  • Журналисты зафиксировали на видео человека, который бросил гранату в правоохранителей под Верховной Радой.
  • Игорь Гуменюк свою вину не признавал. 

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