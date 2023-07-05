Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД

Подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, подорвал себя.

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Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизни спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы".

Детали: В эфире национального телемарафона Клименко подтвердил, что человеком, который устроил взрыв сейчас в суде, является Игорь Гуменюк, чье дело длилось 8 лет.

Гуменюка доставили 5 июля на очередное заседание суда. После заседания он, по предварительной информации, взорвал неустановленные взрывные устройства в туалете и попытался убежать. Его остановили караульные выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в конвойном помещении. При штурме, по предварительным данным прогремел еще один взрыв, в результате которого погиб сам Гуменюк, двое КОРДовцев получили ранения нижних конечностей.

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На вопрос журналистов, как подсудимому удалось пронести взрывные устройства, Клименко ответил, что это должно выяснить следствие.

По нынешним событиям, правоохранители начали досудебное расследование по двум статьям: попытка побега подсудимого из-под стражи, совершенная способом опасным для жизни многих людей и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, сообщает столичная прокуратура.

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