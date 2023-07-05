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Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 19:38
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
фото: sud.in.ua

Правоохранители принимают меры для задержания подозреваемого, который совершил взрыв в помещении Шевченковского райсуда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

Сейчас он закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры для его задержания".

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Детали: По данным прокуратуры, есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются.

В настоящее время на месте происшествия находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

Что предшествовало: В Шевченковском суде столицы примерно в 17:20 5 июля прогремел взрыв. Представитель Службы судебной охраны, который вышел к журналистам, заявил, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

ВИДЕО ДНЯ

По данным столичных властей, неизвестное взрывное устройство в туалете суда взорвал подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

Предыстория:

  • Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка подозревают в убийстве нацгвардейцев. Его задержали в 2015 году после столкновений под парламентом. 
  • В результате противостояния под парламентом и взрыва гранаты было ранено более 130 человек. Четверо военнослужащих скончались от полученных ран.
  • В то время глава МВД Арсен Аваков заявлял, что именно Гуменюк бросал гранату. Министр утверждал что при Гуменюке нашли гранату и чеку от другой гранаты. 
  • Журналисты зафиксировали на видео человека, который бросил гранату в правоохранителей под Верховной Радой.
  • Игорь Гуменюк свою вину не признавал. 

Темы: Киеввзрывсуд
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