Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения

Правоохранители принимают меры для задержания подозреваемого, который совершил взрыв в помещении Шевченковского райсуда.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Предварительно установлено, что обвиняемый, которого доставили в суд для участия в судебном заседании, находясь в туалете, совершил попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство.

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Сейчас он закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры для его задержания".

Детали: По данным прокуратуры, есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей. Данные уточняются.

В настоящее время на месте происшествия находятся прокуроры, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи.

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Что предшествовало: В Шевченковском суде столицы примерно в 17:20 5 июля прогремел взрыв. Представитель Службы судебной охраны, который вышел к журналистам, заявил, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

По данным столичных властей, неизвестное взрывное устройство в туалете суда взорвал подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

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