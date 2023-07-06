Ракетный удар по Львову: по меньшей мере 4 погибших и 9 раненых
В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 7 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 9 раненых.
Источник: МВД Украины, Телеграмм президента Украины Владимира Зеленского
Детали: правоохранители сообщают, что поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.
"По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64", – говорится в сообщении.
Под завалами еще могут быть люди, поисковые работы продолжаются.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи.
Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.
Зеленский опубликовал видео с места прилета вражеской ракеты и выразил соболезнования семьям погибших.
Что предшествовало: Ночью 6 июля враг атаковал Львов ракетами.