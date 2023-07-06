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Ракетный удар по Львову: по меньшей мере 4 погибших и 9 раненых

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 07:25
Ракетный удар по Львову: по меньшей мере 4 погибших и 9 раненых
фото разрушенного дома во Львове, фото МВД

В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 7 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 9 раненых.

Источник: МВД Украины, Телеграмм президента Украины Владимира Зеленского

Детали: правоохранители сообщают, что поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.

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"По состоянию на 7:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64", – говорится в сообщении.

Под завалами еще могут быть люди, поисковые работы продолжаются.

 
последствия ракетного удара по Львову, фото: МВД

Спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи.

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Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Зеленский опубликовал видео с места прилета вражеской ракеты и выразил соболезнования семьям погибших.

Что предшествовало: Ночью 6 июля враг атаковал Львов ракетами.

Темы: Львовракетный удар
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