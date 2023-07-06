Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский считает, что контрнаступление замедлилось, потому что западное оружие приходило медленно

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июля 2023, 09:49
Зеленский считает, что контрнаступление замедлилось, потому что западное оружие приходило медленно
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной и он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начать наступление "гораздо раньше".

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Я благодарен США как лидерам нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то это будет идти медленнее".

Детали: Зеленский сказал, что в некоторых районах страны военные не могут "даже думать о начале" атак, потому что у них нет "соответствующего оружия".

Реклама:

Он добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление "замедляется".

Прямая речь: "Я хотел, чтобы наше контрнаступление было гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи".

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что, хотя контрнаступление продолжается, главный удар еще впереди.

ВИДЕО ДНЯ

По словам президента, "чем позже мы начнем, тем сложнее нам будет".

Он также еще раз подчеркнул свою просьбу об истребителях F-16: "Речь идет даже не об украинском превосходстве в небе над россиянами. Речь идет лишь о равенстве. F-16 помогают продвигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень трудно".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что конечной целью Украины во главе с ним является деоккупация Крыма и только тогда это будет означать, что "война закончилась", а "мир" без Крыма Зеленский не будет считать "победой".

Темы: контрнаступлениеЗеленскийоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
контрнаступление
Разведка Британии: Россия стянула войска из всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление Украины
Силы обороны вели контрнаступление на 5 участках фронта, ударили ракетами по тылу врага – ISW
Генштаб: Армия РФ глубоко окопалась, полосы препятствий достигают 40 километров
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: