Зеленский считает, что контрнаступление замедлилось, потому что западное оружие приходило медленно

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины было "замедлено" укрепленной российской обороной и он хотел бы, чтобы западные поставки оружия позволили ему начать наступление "гораздо раньше".

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь: "Я благодарен США как лидерам нашей поддержки, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам нужно все оружие и материальные средства. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, то это будет идти медленнее".

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Детали: Зеленский сказал, что в некоторых районах страны военные не могут "даже думать о начале" атак, потому что у них нет "соответствующего оружия".

Он добавил, что сложности на поле боя сейчас приводят к тому, что контрнаступление "замедляется".

Прямая речь: "Я хотел, чтобы наше контрнаступление было гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи".

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Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что, хотя контрнаступление продолжается, главный удар еще впереди.

По словам президента, "чем позже мы начнем, тем сложнее нам будет".

Он также еще раз подчеркнул свою просьбу об истребителях F-16: "Речь идет даже не об украинском превосходстве в небе над россиянами. Речь идет лишь о равенстве. F-16 помогают продвигаться вперед не только тем, кто на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень трудно".

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