Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
Четверг, 6 июля 2023, 11:04
В районе Клещеевки на бахмутском направлении продолжаются мощные бои.
Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "Там (в районе Клещеевки - ред.) идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них (россиян - оккупантов) будет очень символичным название Клещеевка".
Детали: Он отметил, что детали сообщат со временем.
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Что этому предшествовало:
- 5 июля представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.