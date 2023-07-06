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Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 11:04
Череватый: В районе Клещеевки – мощные бои, детали позже
Клещеевка, Скрин с карты deepstate

В районе Клещеевки на бахмутском направлении продолжаются мощные бои.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Там (в районе Клещеевки - ред.) идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них (россиян - оккупантов) будет очень символичным название Клещеевка".

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Детали: Он отметил, что детали сообщат со временем.

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Темы: войнаконтрнаступлениеВооруженные силыДонецкая область
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