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После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит

Алена МазуренкоЧетверг, 6 июля 2023, 12:37
После восхождения на Эверест главу Киевгорстроя отстранили: в компании проведут аудит
Кушнир, фото: Киевгорстрой

После нескольких резонансных расследований президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира решили временно отстранить от исполнения обязанностей и провести аудит деятельности компании.

Источник: глава КГГА Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей".

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Детали: Депутаты Киевсовета также создали временную контрольную комиссию, которая тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и ее руководства.

Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Что было раньше: Журналисты выяснили, что Кушнир, который в мае 2023 года покорил Эверест, покинул территорию Украины из-за справки об инвалидности.

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В его пресс-службе подтвердили, что Кушнир имеет третью группу инвалидности, потому что с 2005 года борется с меланомой. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов.

Там также заявили, что Кушнир опытный альпинист, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".

Покорение Эвереста было его мечтой, которую удалось осуществить в 2023 году.

Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus.Info отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Что этому предшествовало: 

  • Журналисты обнаружили на Лазурном побережье роскошную виллу, оформленную на французскую фирму, которую три года назад приобрела компания жены президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира; последний в ответ заявил, что не имеет имущества за пределами Украины.
  • Ранее журналисты обнаружили, как на выведенной земле из "Киевгорстроя" в Козине бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира построили закрытый коттеджный городок.
  • Деятельностью "Киевгорстроя" заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро, а Киевсовет создал специальную комиссию по проверке фактов опубликованных в СМИ. 
  • Дела компании в последние годы шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.

Темы: КиевгорстройВиталий Кличко
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