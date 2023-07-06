После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
После нескольких резонансных расследований президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира решили временно отстранить от исполнения обязанностей и провести аудит деятельности компании.
Источник: глава КГГА Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правления ЧАО "Киевгорстрой", где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.
В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей".
Детали: Депутаты Киевсовета также создали временную контрольную комиссию, которая тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и ее руководства.
Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.
Что было раньше: Журналисты выяснили, что Кушнир, который в мае 2023 года покорил Эверест, покинул территорию Украины из-за справки об инвалидности.
В его пресс-службе подтвердили, что Кушнир имеет третью группу инвалидности, потому что с 2005 года борется с меланомой. Ему был проведен ряд операций по удалению метастаз в различных органах и удаление самих внутренних органов.
Там также заявили, что Кушнир опытный альпинист, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".
Покорение Эвереста было его мечтой, которую удалось осуществить в 2023 году.
Справочно: Кушнир более 10 лет занимает должность президента "Киевгорстроя". Bihus.Info отмечает, что компания на 80% принадлежит городу Киев. В начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.
Что этому предшествовало:
- Журналисты обнаружили на Лазурном побережье роскошную виллу, оформленную на французскую фирму, которую три года назад приобрела компания жены президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира; последний в ответ заявил, что не имеет имущества за пределами Украины.
- Ранее журналисты обнаружили, как на выведенной земле из "Киевгорстроя" в Козине бизнес-окружение и родственники Игоря Кушнира построили закрытый коттеджный городок.
- Деятельностью "Киевгорстроя" заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро, а Киевсовет создал специальную комиссию по проверке фактов опубликованных в СМИ.
- Дела компании в последние годы шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета.