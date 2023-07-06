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Human Rights Watch обвиняет Украину в применении запрещенных боеприпасов

Станислав ПогориловЧетверг, 6 июля 2023, 14:18
Human Rights Watch обвиняет Украину в применении запрещенных боеприпасов
Фото: Getty Images

Международные правозащитники из Human Rights Watch заявили, что ВСУ причастны к якобы применению кассетных боеприпасов, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Источник: сообщение Human Rights Watch

Дословно: "Новое исследование Human Rights Watch выявило, что украинские ракетные обстрелы кассетными боеприпасами подконтрольных России территорий в Изюме и его окрестностях на востоке Украины в течение 2022 года привели к многочисленным жертвам среди украинского гражданского населения".

Детали: В HRW подсчитали, что в результате удара по оккупированному Изюму, погибли по меньшей мере 8 гражданских лиц, еще 15 получили ранения, однако общее количество погибших и раненых может быть больше.

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Правозащитники сообщили, что 6 июня обратились к министру обороны Украины с кратким изложением своих выводов и просьбой о встрече. В Минобороны ответили письменно, что "кассетные боеприпасы не использовались в пределах или вокруг города Изюм в 2022 году, когда он находился под российской оккупацией".

При этом в HRW напомнили, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, которые применяются к "вооруженному конфликту" в Украине, все стороны обязаны расследовать и должным образом преследовать военные преступления, совершенные их силами или на их территории.

В организации также предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов Украине. "Передача этого оружия неизбежно приведет к долговременным страданиям гражданского населения и подорвет международное осуждение его использования", - отметили правозащитники.

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В Human Rights Watch также признали, что и российские войска используют кассетные боеприпасы. "Обе страны должны прекратить использование этого оружия неизбирательного действия, и ни одна страна не должна поставлять кассетные боеприпасы из-за их предполагаемой опасности для гражданского населения", - говорится в сообщении.

При этом в HRW напомнили, что в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, которые применяются к "вооруженному конфликту" в Украине, все стороны обязаны расследовать и должным образом преследовать военные преступления, совершенные их силами или на их территории.

В организации также предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов Украине. "Передача этого оружия неизбежно приведет к долговременным страданиям гражданского населения и подорвет международное осуждение его использования", - отметили правозащитники.

В Human Rights Watch также признали, что и российские войска используют кассетные боеприпасы. "Обе страны должны прекратить использование этого оружия неизбирательного действия, и ни одна страна не должна поставлять кассетные боеприпасы из-за их предполагаемой опасности для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Перед этим телеканал CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников, сообщил, что США уже на этой неделе могут принять решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Темы: оружиеУкраинаРосcияСША
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