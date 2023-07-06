Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар

Соня ЛукашоваЧетверг, 6 июля 2023, 16:53
Иван Сестриватовский
Иван Сестриватовский с 2016 года служит в морской пехоте

Военный Иван Сестриватовский, который 24 февраля 2022 года нес службу на границе с Крымом, впервые рассказал, как пытался подорвать мосты на Чонгар, но взрывные устройства не сработали.

Источник: материал УП "Военный Сестриватовский впервые рассказывает, как пытался взорвать мосты на Чонгар в день вторжения"

Прямая речь: "Я с командиром, старшим позиции, пошел подключать устройства на подрыв мостов. Я там и остался, а он занимался личным составом".

Реклама:

Саперы разработали специальный план: были конверты, которые при необходимости открывались, и в этих конвертах была инструкция по подключению взрывных устройств. Мы провели это подключение, и я остался взрывать.

Связи уже не было, радиостанции не работали. Командир занимался личным составом, бегал по позициям, чтобы расставить каждого. Уже рвались мины, было очень громко – не докричишься ни до кого.

Поэтому действовал я фактически уже сам и решение о подрыве принимал лично.

ВИДЕО ДНЯ

Я пытался совершить подрыв, но взрыва не произошло… Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал – взрыва не произошло.

Я не сапер, но здесь варианта два. Либо была высажена диверсионная группа, либо провода подрыва были повреждены минометным обстрелом."

Детали: Иван Сестриватовский с 2016 года служит в 137-м отдельном батальоне морской пехоты. С 2021 – на Чонгаре. Занимал должность главного сержанта взвода, был заместителем командира взвода.

Военный уверен, что все мосты на Чонгаре были заминированы. Он вспоминает, как незадолго до полномасштабной войны, примерно через полторы-две недели, эти минирования проверяли.

Сам Сестриватовский – не сапер, но он прошел инструктаж, как нужно подключить взрывные устройства.

После неудачного подрыва морпех начал отходить с позиций. Он не успел выехать вместе с подразделением, поэтому отступал собственным автомобилем вместе с двумя призывниками.

В тот же день 24 февраля их окружили и взяли в плен русские. Защитник Чонгару попал на обмен и вернулся из плена только 26 апреля 2023 года.

На момент публикации материала Государственное бюро расследований, которое ведет дело о невзорванных мостах на Чонгаре, до сих пор не допросило Сестриватовского.

Что было раньше: В 2022 году Генштаб Вооруженных сил Украины реагировал на слухи, что якобы перед вторжением российских войск украинское командование разминировало проезд возле Чонгара на админгранице с оккупированным Крымом. Военные опровергали это и объясняли, что им противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

Знать больше: "Военный Сестриватовский впервые рассказывает, как пытался взорвать мосты на Чонгар в день вторжения"

Темы: КрымвойнаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: