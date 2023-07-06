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Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ

"Украинская правда"Четверг, 6 июля 2023, 17:36
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
фото прокуратуры

СБУ заявляет, что разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену на краже более 24 млн грн на ремонтах объектов социальной инфраструктуры.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины, пресс-служба Одесской областной прокуратуры 

Детали: СБУ сообщает, что депутата и его жену разоблачили на присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов. 

Речь идет, в частности, о подрядах на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах области.

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СБУ сообщает, что за весь период фигуранты нанесли ущерб государству на более 24 млн грн.

По данным следствия, депутат и его жена привлекли к афере директора подконтрольной строительной компании и глав поселковых советов и заключали договоры между сельсоветами и подрядной организацией. Последняя получала средства, предусмотренные бюджетом на реализацию проектов.

При этом организаторы сделки искусственно завышали стоимость и объемы ремонтно-строительных работ, а полученную разницу "выводили в тень" и распределяли между собой.

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Жене депутата, директору подрядчика и председателю сельсовета сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

В сообщении прокуратуры указано при этом, что причастность мужа организатора схемы - депутата Одесского облсовета к указанной сделке - проверяется.

СБУ сообщает, что решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата и глав сельсоветов. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Также спецслужба отмечает, что депутата и его жену ранее разоблачали на рейдерском захвате земли в регионе.

Что этому предшествовало: 

  • 1 мая этого года СБУ сообщила, что депутата Одесского облсовета и его жену разоблачили на рейдерском захвате земли у моря.
  • По информации УП, подозрение вручили Лесе и Николаю Деревянко. 

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Темы: Одесская областькоррупцияСБУпрокуратура
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