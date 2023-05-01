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Депутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Евгений Кизилов, Валентина РоманенкоПонедельник, 1 мая 2023, 19:20
Депутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, которые подозреваются в организации рейдерского захвата 280 га земли у моря в Одесской области.

Источник: СБУ в Telegram, собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По информации УП, подозрение вручили Лесе и Николаю Деревянко. Леся – троюродная сестра нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, Николай - депутат от "ЕС" в Одесском облсовете.

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Согласно сообщению СБУ, фигуранты пытались завладеть помещениями "Укрпочты" вблизи прибрежной защитной полосы в поселке Затока и провести незаконное отчуждение земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. Они действовали в составе организованной преступной группы.

По данным спецслужбы, чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре.

Таким образом, они пытались присвоить государственную недвижимость на десятки миллионов гривен.

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СБУ сообщает, что сейчас здания и прилегающая территория "Укрпочты" на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест.

Депутата облсовета задержали, ему сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
  • подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;
  • мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей с альтернативой залога 24,5 млн грн.

Жене депутата и его помощнику сообщено о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору.

Оба взяты под стражу с альтернативой залога в сумме 8 млн грн.

Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию "Украинской правде". Он заявил, что таким образом Офис президента через его родственников осуществляет давление лично на него. Причиной давления Гончаренко назвал его борьбу за возвращение выплат украинским военным.

Депутат рассказал также, что ему из ОП поступали угрозы. Ему звонили и говорили: "Закрой рот, не трогай Ермака (Андрея, главу ОП - ред.)!"

Также нардеп обратил внимание, что площадь 280 га, которая фигурирует в деле, выглядит подозрительно большой. Он сомневается, что кто-то может захватить треть населенного пункта.

Напомним: 10 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект, возвращающий выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий.

Темы: Одесская областьземляСБУрейдерство
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