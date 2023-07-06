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Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль – Зеленский  

"Украинская правда"Четверг, 6 июля 2023, 19:01
Не удивляйтесь, если Кадыров пройдет маршем прямо в Кремль – Зеленский  
Фото: ОП

Не стоит удивляться, если в следующий раз кто-то вроде Пригожина или Кадырова заедет прямо в Кремль, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг в Софии на встрече с представителями болгарских политических сил.

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует Зеленского, выступавшего в четверг в Софии на встрече с представителями болгарских политических сил

Прямая речь: "Этот глава России уже настолько слаб, что неспособен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то - Пригожин или, например, Кадыров, - пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться".

"Все остатки российских боеспособных сил - в оккупированных районах нашей страны, а у тех, кто должен гарантировать безопасность этого режима в России, нет мотивации. Поэтому сейчас мы должны только наращивать наше совместное давление".

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Детали: По словам Зеленского, чем больше Украина получает помощи, амуниции, оружия, тем "больше сокращается масштаб войны" на украинской территории.

Предыстория:

  • В недавнем интервью CNN Зеленский выразил убеждение, что в российском обществе уже произошел раскол, вертикаль власти, которую Путин строил много лет посыпалась - и российский диктатор ослаб, поэтому миру пора активно давить на него.

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Темы: КадыровЗеленский
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