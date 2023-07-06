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Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 22:55
Румыния подтвердила, что станет местом для подготовки украинцев на F-16
Самолеты F-16, фото Getty Images

Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) в четверг обсудил проект создания в стране центра подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзники.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На заседании CSAT обсуждалось участие Румынии в трансатлантическом проекте центра подготовки пилотов для эксплуатации самолетов F-16, который создадут совместно с другими союзниками и компанией-разработчиком Lockheed Martin.

"Здесь будут учиться румынские пилоты, эксплуатирующие самолеты F-16, а впоследствии этот центр будет открыт для пилотов из стран-членов и партнеров НАТО, в том числе и из Украины", – отмечается в сообщении.

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В CSAT отмечают, что учебный центр будет отвечать требованиям подготовки членов НАТО и региональных партнеров, "позиционируя Румынию как регионального лидера по подготовке пилотов F-16".

В конце июня СМИ сообщили, что государства, которые входят в так называемую коалицию истребителей, рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.

Ожидалось, что до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.

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По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "одна из стран" обещала Украине начать обучение украинцев на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

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Темы: истребителиРумынияпомощь Украине
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