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Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 23:40
Грузия не будет консультироваться с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Илья Дарчиашвили, picture alliance via Getty Images

Министерство иностранных дел Грузии не намерено проводить консультаций с послом Георгием Закарашвили, которого Киев попросил вернуться в Тбилиси в связи с ситуацией с грузинским экс-президентом Михеилом Саакашвили.

Об этом в эфире канала Imedi заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, сообщает "Европейская правда".

Дарчиашвили подчеркнул, что после возвращения посла в Тбилиси посольство Грузии в Киеве продолжает работать, "дипломаты на месте, и мы продолжим работу в этом направлении".

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"Георгий Закарашвили – это человек, который в самые сложные моменты вместе с несколькими послами ни на день не уехал из Киева, и это решение (выезд. – Ред.) в отношении него несправедливое, даже по-человечески", – отметил он.

Глава грузинского МИД подчеркнул, что с послом консультаций, как на то указывал Киев, проводить не будут, а вся ситуация, по его мнению, не может быть связана с Саакашвили, потому что претензий к власти не имеет даже Европейский суд по правам человека.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций". Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в четверг покинул Киев.

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Темы: СаакашвилиГрузиядипломатические отношениямеждународная общественность
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