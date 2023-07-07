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Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 01:56
Чехия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент
Павел, фото ОП

Президент Чехии Петр Павел заявил, будет работать над тем, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались до конца этого года.

Источник: Павел в Twitter

Прямая речь: "Мы будем работать над тем, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались до конца этого года".

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Детали: Также Павел добавил, что Чешская Республика заинтересована в том, чтобы Украина сразу после окончания войны начала переговоры о вступлении в НАТО.

По его мнению, "это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания".

Напомним: Специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине в четверг вечером.

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Темы: ЧехияЕСНАТОУкраина
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