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Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 02:24
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
фото ОП

В рамках рабочего визита в Чехию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом.

Источник: Офис президента

Детали: Во время встречи главы двух государств сосредоточили внимание на вопросах совместной безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Было обсуждено возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

Зеленский и Павел также рассмотрели вопросы взаимодействия Украины и Чехии на всех уровнях и совместные усилия в отношениях с третьими странами, в частности в контексте реализации Украинской формулы мира.

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Прямая речь Зеленского: "Чехия может помочь привлечь государства Глобального Юга к нашим совместным мирным усилиям, в частности реализации Формулы мира. Сегодня я проинформировал господина Президента Чехии о том, как мы уже привлекаем многих партнеров.

Мы начали эту работу. Я считаю, что она успешна. Африка, Латинская Америка, Азия. Но нам нужна помощь в этом направлении".

Детали: Во время переговоров лидеры коснулись вопроса усиления альянсов, прежде всего НАТО.

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Со своей стороны Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление и продемонстрировала всему миру, что Россия не является такой сильной, как позиционировала себя.

Прямая речь Павела: "Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила и победили все мы. Чтобы мы сохранили ценности, на которых базируется наше общество".

Больше деталей: Чешский лидер выразил убеждение, что поддержка Украины – это не только поддержка государства, которое страдает от войны, а прежде всего помощь всем европейцам.

По его словам, многие чешские компании уже сотрудничают с украинскими фирмами и стремятся принять участие в восстановлении Украины не только после войны, но и сейчас, во время военных действий.

Кроме того, Павел отметил, что Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе и присоединиться к финансовой помощи.

Прямая речь: "Я считаю, что Украину в ее желании присоединиться к ЕС и НАТО необходимо поддерживать. Мы сделаем все для этого. Мы постараемся, чтобы переговорный процесс был начат до конца текущего года, и чтобы четко прозвучало, что Европа в будущем будет с Украиной".

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Темы: ЧехияЗеленский
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