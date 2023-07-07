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ВСУ за сутки продвинулись более чем на километр на бахмутском направлении – Череватый

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 09:19
ВСУ за сутки продвинулись более чем на километр на бахмутском направлении – Череватый
Сергей Череватый, ФОТО МИЛИТАРНЫЙ

Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись более чем на километр на бахмутском направлении.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Силы обороны продолжают там (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. 

В частности, за последние сутки там пройдено более километра".

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Детали: Враг 318 раз бил по украинским военным ствольной и реактивной артиллерией, совершил три авианалета. Всего состоялось 7 боестолкновений - уничтожен 61 оккупант, 116 ранены, 5 взяты в плен.

Что этому предшествовало:

  • Утром 7 июля Генштаб сообщил, что Силы обороны имели частичный успех и закрепляются в районе Клещеевки на бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

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Темы: БахмутвойнаконтрнаступлениеДонецкая область
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