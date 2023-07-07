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Силы обороны закрепляются в районе Клищеевки, продолжаются бои – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 08:48
Силы обороны закрепляются в районе Клищеевки, продолжаются бои – Генштаб
КЛЕЩЕЕВКА, СКРИН С КАРТЫ DEEPSTATE

Силы обороны имели частичный успех и закрепляются в районе Клищеевки на бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Источник: Military Media Center со ссылкой на заявление спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева

Детали: На бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее Бахмута они продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей. 

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Прямая речь: "В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои".

Что этому предшествовало:

  • 6 июля представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Клещеевки на бахмутском направлении продолжаются мощные бои.
  • 5 июля спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

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Темы: ГенштабвойнаБахмут
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