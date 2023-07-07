Силы обороны закрепляются в районе Клищеевки, продолжаются бои – Генштаб

Силы обороны имели частичный успех и закрепляются в районе Клищеевки на бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

Источник: Military Media Center со ссылкой на заявление спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева

Детали: На бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия. Севернее и южнее Бахмута они продолжают оказывать давление на противника и выбивают его из ранее захваченных рубежей.

Прямая речь: "В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои".

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