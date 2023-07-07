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Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 12:46
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Фото: UБР в Facebook

Государственное бюро расследований объявило подозрение офицеру вооруженных сил, который в июне на Львовщине избил солдата, обучая того "правилам поведения".

Источник: теруправление ГБР во Львове

Детали: Было установлено, что 24 июня вечером офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную нужду под открытым небом - недалеко от палатки.

В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Пострадавший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении.

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Сообщается, что пинками вышестоящий по званию "хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих".

Офицеру сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что предшествовало: В марте 2023 года в одной из воинских частей Житомирщины младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате пострадавший получил телесные повреждения.

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Темы: ГБРармия
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