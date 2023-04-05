Командиру, который избил срочника, грозит до 12 лет: дело пошло в суд

Командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины, который "воспитывал" срочника кулаками, грозит до 12 лет заключения, ГБР уже расследовало дело и передало обвинительный акт в суд.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который применил физическую силу к подчиненному. Обвинительный акт направлен в суд".

Детали: Дело расследовалось меньше месяца. Командир взвода обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Предистория:

Инцидент произошел 11 марта 2023 года. Младший лейтенант решил "проучить" солдата-срочника, который якобы находился на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо правовых методов воздействия он решил применить силу. Командир нанес юноше несколько ударов по туловищу. В результате пострадавший получил легкие телесные повреждения.

"Воспитательная беседа" попала на видео, которое было обнародовано в сети Интернет.

15 марта 2023 года военному было сообщено о подозрении и отстранен от занимаемой должности. Младший лейтенант свою вину признал.