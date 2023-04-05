Командиру, который избил срочника, грозит до 12 лет: дело пошло в суд

Командиру взвода одной из воинских частей Житомирщины, который "воспитывал" срочника кулаками, грозит до 12 лет заключения, ГБР уже расследовало дело и передало обвинительный акт в суд.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который применил физическую силу к подчиненному. Обвинительный акт направлен в суд".

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Детали: Дело расследовалось меньше месяца. Командир взвода обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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